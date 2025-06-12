Двое жителей Алматы попали под суд из-за игр в TikTok
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В Алматы лишили свободы двоих жителей города, которые организовали азартные игры и проводили их в TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Как сообщили в АФМ, подозреваемые регулярно организовывали прямые эфиры, в ходе которых проводили азартные игры.
"Участники переводили денежные средства через банковские приложения на счета организаторов, в результате общая сумма преступного дохода составила 10,5 млн тенге.
Суд признал обоих виновными в организации незаконного игорного бизнеса. Один из осужденных приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, второму назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы", - сказано в сообщении.
В АФМ подчеркнули, что основную аудиторию азартных игр в Tik Tok составляли молодые пользователи, что подчеркивает тревожную социальную тенденцию.
Ранее мы писали, что по 4 года лишения свободы получили двое жителей столицы, организовывавших азартные игры в TikTok.
В прошлом году в мажилисе приняли поправки по игорному бизнесу и лотерейной деятельности, в том числе поправки вносятся в Кодекс об адмнарушениях.
Отмечалось, что принятые мажилисом поправки предусматривают запрет на участие в азартных играх и пари для некоторых казахстанцев, в том числе для тех, кто еще не достиг 21 года, а также тех, кто включен в единый реестр должников с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях. В список тех, кому запрещено играть в азартные игры, согласно документу, войдут также госслужащие и военнослужащие.
Добавим, что в марте прошлого года на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254629-dvoe-zhiteley-almaty-lishilis-svobody-iz-za-igr-v-tiktok/