"Плакал до хрипоты и обессиленный упал на пол": ребенка избили в детском саду в Шымкенте

В Шымкенте разгорелся скандал вокруг детского сада "Ай Көркем". Там оказался избит один из детей. Помощницу воспитателя уволили, передает Первый канал "Евразия".

По словам матери одного из воспитанников, няня более двух часов избивала ее сына: пинала, таскала по полу, била по лицу линейкой. Мальчик плакал до хрипоты, а затем, обессиленный, упал на пол. Родители увидели это на видео с камер.

Сначала воспитательница уверяла, что ребенок просто упал, а покраснение - результат неудачного приземления. Однако позже выяснилось, что няня пыталась скрыть следы побоев мазью, а руководство детсада - замять инцидент. После огласки помощницу воспитателя уволили.

"4 июня 2025 года в детском саду "Ай Көркем" произошел неприятный инцидент. Официально подтверждаю данный факт. Помощница воспитателя была уволена в соответствии с внутренним приказом учреждения. Сотрудникам, нарушающим дисциплину и правила, не место в нашем коллективе", - сообщила заведующая детским садом Нургуль Мамашарипова.

Она добавила, что в настоящее время полиция проводит расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее стало известно, что ребенка избили из-за съеденной краски в детском саду в области Ұлытау. Воспитателя за это приговорили к общественным работам. Женщина также выплатит компенсацию морального вреда за жестокое обращение с ребенком.

Скандал разгорелся в Западно-Казахстанской области вокруг детского сада - родители обвинили воспитателей в избиении малышей. Сельчане написали заявление в районное управление образования и в полицию. Заведено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

А в Алматы мужчину обвинили в избиении ребенка в игровой комнате. На кадрах видно, как он несколько раз ударил ребенка в область ягодиц. Мама ребенка отвезла сына в больницу. Уполномоченный по правам ребенка в Алматы Диана Ерлан отреагировала на данный инцидент.