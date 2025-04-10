"То ущипнет, то скинет со стульчика": родители обвинили работников детсада в избиении малышей в ЗКО

Скандал разгорается в Западно-Казахстанской области вокруг детского сада – родители обвинили воспитателей в избиении малышей, передает телеканал "Астана".

Первые жалобы со стороны детей на воспитателя и нянечку появились в середине марта, рассказывают родители. К примеру, трехлетняя дочь Динары Г., говорила, что ее запирали в туалете. По словам женщины, она не сразу поверила малышке. Но потом оказалось, что ее ребенок не единственный, кто жаловался на работников детсада.

"Мой ребенок один раз сказал, меня закрывают в туалете. Я как всегда не поверила. Воспитатель бьет детей, нянечка бьет детей. Треплет детей, показывает на туалет, мол, тебя закрою там. То ущипнет ребенка, то скинет со стульчика, а потом трепанет ее и куда-то несет", - поделилась Динара.

На воспитателя и нянечку жаловался и ребенок Анны Е. По словам женщины, ее дочь приходила из детского сада с синяками на руках и ногах.

"Мама меня бьют. Я тоже также не поверила, мало ли что ребенок может придумать, фантазия. Как бьют? По рукам. Неоднократно это повторялось. Приходила с синяками на руках, на ногах, на ляжках", - рассказывает Анна.

Встревоженные родители потребовали у заведующей детского сада показать записи с камер видеонаблюдения. Увиденное мам и пап ужаснуло. На кадрах малыши щедро получали от персонала оплеухи.

Более того, родители уверены, руководство дошкольного учреждения знало о том, что творили его подчиненные. Дошло до того, что дети стали бояться ходить в детский сад.

Сельчане написали заявление в районное управление образования и в полицию.

"Создана комиссия, чтобы выяснить причины, и естественно будем разбираться. Тем более записи на видео есть, свидетельские показания есть, легче будет. По итогам разбирательства будут сделаны соответствующие выводы", - прокомментировал главный специалист отдела образования района Байтерек Алибек Аманбаев.

Как сообщает телеканал, после инцидента воспитатель и его помощник были уволены по собственному желанию. Заведующий детского сада получил выговор по распоряжению районного отдела образования.

Полицейские же завели уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Ведется расследование.