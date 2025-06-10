"Заказала себе цветы на миллионы и не оплатила": девушку-блогера осудили в Атырау

В суде №2 Атырау завершился судебный процесс по делу о мошенничестве, в котором фигурировала известная в городе блогер и предпринимательница. Суд признал ее виновной, передает "Ак Жайык".

Как установило следствие, с заявлением в правоохранительные органы обратился мужчина, который передал обвиняемой 30 миллионов 250 тысяч тенге под обещание удвоить вложения. Однако средства ему так и не вернули. Это стало первым эпизодом в череде обвинений.

Позже стало известно, что 29 апреля блогер вместе с подругой, также проходящей по делу, заказала цветочную композицию на 634 тысячи тенге, но, согласно материалам дела, не оплатила ее. В Instagram женщина выложила видео с этими цветами, заявив, что получила их в подарок.

Помимо этого, как установил суд, у второго цветочного магазина женщины оформили еще девять заказов на общую сумму 4 миллиона 111 тысяч тенге, которые также не были оплачены. Все заказы оформлялись на имя соучастницы по просьбе блогера.

В итоге она была задержана и водворена в изолятор временного содержания, после чего переведена в следственный изолятор.

Сама блогер считает, что ее оклеветали. Судя по постам в соцсетях, по ее мнению, она осуждена за преступление, которого не совершала, - на основании одних лишь показаний другой обвиняемой.

"Обвинительный акт составлялся шесть раз, что само по себе свидетельствует о его юридической слабости. В нем отсутствовали четкие формулировки: ни мотива, ни конкретных действий, ни точных дат и времени. Мою фамилию просто приписали рядом с признанным преступником, без реальных оснований.

Кроме того, даты и места, указанные в акте, не соответствуют действительности - в эти дни меня не было по указанным адресам, что подтверждается геолокацией и другими доказательствами. Суд проигнорировал мою геолокацию, алиби, логику, отсутствие мотива и все доводы защиты. Меня сделали виновной просто потому, что так было удобно", - прокомментировала она.

Однако суд признал ее виновной и приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Актюбинской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 10 млн тенге. По данным МВД, мужчина выдавал себя за блогера и обманул четырех человек.

В Атырау были задержаны подозреваемые в вымогательстве двух миллионов тенге у предпринимателя. Один из них оказался местным видеоблогером. Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства и применения насилия в отношении представителя власти.

А в Астане арестовали блогеров, которые снимали видеоролики с аморальными шутками. Действия пранкеров вызвали у очевидцев сильный испуг и стрессовую реакцию. Инициатору розыгрыша назначили арест сроком на 30 суток, остальным - по 15 суток.