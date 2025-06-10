"Сбой в матрице?": замерших детей сняли на видео в Таразе

В Сети появилось видео, на котором можно заметить, как два школьника замерли посреди проезжей части дороги в Таразе. Кадры прокомментировали в ДП Жамбылской области, передает NUR.KZ.

Видео с надписью "Сбой в матрице или новая детская игра?" появилось в Instagram-паблике taraz_v_obektive.

"Шли, шли пацаны и встали", - говорится в подписи к видео.

Как рассказали в ДП Жамбылской области, при мониторинге социальных сетей сотрудники полиции выявили двух школьников, которые вдруг замерли на пешеходном переходе, переходя проезжую часть дороги.

Полицейские установили мальчиков и выяснили, что явилось причиной необдуманного поступка.

"Оказалось, что друзья поспорили, кто из них дольше простоит в неподвижном состоянии, пока горит зеленый сигнал светофора", - пояснили в ведомстве.

С ребятами и их родителями провели профилактическую беседу. Также родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей.

Ранее стало известно, что шесть подростков из Актобе оказались в отделе полиции из-за фотографий, размещенных в TikTok. На снимках они позировали с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие. Несовершеннолетних поставили на профилактический учет.

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