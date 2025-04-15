Подростки из Актобе попали в полицию после публикаций в TikTok

Шесть подростков из Актобе оказались в отделе полиции из-за фотографий, размещенных в TikTok. Их поставили на профилактический учет, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции Актюбинской области выявили вызывающие и потенциально опасные публикации.

Так, на фотографиях, размещенных в TikTok, подростки в возрасте от 16 до 17 лет позировали с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности шести подростков, причастных к данным публикациям. Все они были доставлены в отдел полиции", - отметили в МВД.

В ходе проверки выяснилось, что пятеро из них являются студентами высших и средне-специальных учебных заведений Актобе, а один - ученик старших классов районной школы.

"У одного из подростков был изъят газовый пистолет. По словам самих несовершеннолетних, публикации были сделаны "ради контента" и не имели цели запугивания или пропаганды насилия", - рассказали в ведомстве.

С подростками и их родителями провели профилактические беседы. Несовершеннолетних поставили на профилактический учет.

Все публикации были удалены. В учебных заведениях организовали дополнительные разъяснительные мероприятия, направленные на предупреждение подобных случаев в будущем.

С 10 апреля на территории Казахстана проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Подросток". В его рамках усилены рейдовые и профилактические мероприятия, а также ведется активный мониторинг социальных сетей с целью предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее жительницу Шымкента, которая провела прямой эфир в TikTok в полицейской форме, привлекли к административной ответственности. Оказалось, что 24-летняя казахстанка никакого отношения к полиции не имеет.

А в Астане наказали водителя Lexus, который нарушил закон и опубликовал об этом видео в TikTok. На автомобиле с поддельными номерами он нарушил ПДД. Мужчину арестовали на 5 суток и лишили прав управления автомобилем на 1 год.