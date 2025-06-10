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Девушка заявила, что незнакомец схватил ее за ягодицы в автобусе в Уральске

Опубликовано:

Салон автобуса
Салон автобуса. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Уральска рассказала, что подверглась домогательствам в городском автобусе - незнакомец схватил ее за ягодицы. Девушка написала заявление в полицию, передает "Мой город".

19-летняя жительница Уральска рассказала, что 9 июня оказалась в неприятной ситуации. Около 13:00 она выходила на остановке "Типография" из автобуса №22 и в этот момент незнакомец схватил ее за ягодицы. 

"Я была настолько шокирована, что не знала, что делать. Автоматически схватила его за руку, включила камеру на телефоне и потребовала извинений. Он прятал свое лицо, стал вырываться и в итоге просто убежал. Это был парень азиатской внешности, молодой, полностью в черной одежде.

Я начала его искать, но не нашла. Поехала в Абайский отдел полиции, написала заявление, и я надеюсь, что его найдут. В тот момент я была настолько в шоке, что у меня началась паническая атака, меня трясло до слез. Где это видано, что средь белого дня, среди людей просто подойти к незнакомой девушке и трогать ее. Может быть, у него какие-то психологические отклонения", - рассказала девушка.

Девушка хочет, чтобы ее обидчика нашли и он понес наказание по закону, будь то воспитательные меры или штраф. Она говорит, что решила дать ситуации огласку, чтобы люди знали о происходящем. 

"В нашем обществе часто предпочитают молчать о насилии и домогательствах. Пусть весь город знает, что подобные люди ходят среди нас, ездят в автобусах. Пусть его родители увидят это и буду знать, кого они воспитали.

Обычно говорят, что жертва домогательств сама провоцирует своим внешним видом, поведением или одеждой. Но я считаю, как бы человек не был одет, никто не имеет права его трогать и нарушать личные границы другого. Тем более, я была одета вполне скромно", - говорит девушка.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО сообщили, что факт действительно зарегистрирован в Абайском отделе полиции. Сейчас стражи порядка проводят розыск. 

"После установления и задержания данного лица он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", - пообещали в полиции.

Отметим, что в Казахстане нет статьи "Домогательство". Как правило, в отношении таких людей применяют статью 123 УК РК "Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера" либо статью 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".

В первом случае грозит штраф в размере до 3000 МРП (11,7 млн тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на тот же срок. Мелкое хулиганство наказывается штрафом в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административным арестом на срок от пяти до 15 суток.  

Ранее в Сети появилось видео нападения на горожанку в Сатпаеве. На кадрах видно, как девушка зашла в подъезд, а за ней последовал мужчина. Он схватил ее и спустил с лестницы, после чего бросил на пол. Девушка начала кричать, тогда мужчина убежал. На шум в подъезд вышли соседи.

Как пояснили в ДП области Ұлытау, по факту нападения возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали. Позже полиция показала видео допроса подозреваемого в нападении на девушку в Сатпаеве.

Также Сатпаевский городской суд принял решение о мере пресечения подозреваемому в нападении на девушку - его арестовали на два месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253948-devushka-zayavila-chto-neznakomec-shvatil-ee-za-yagodicy-v-avtobuse-v-uralske/