Нападение на девушку в Сатпаеве: подозреваемого арестовали на два месяца

Сатпаевский городской суд принял решение о мере пресечения подозреваемому в нападении на девушку в подъезде одного из домов города, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Согласно материалам дела, 22 мая 2025 года в ЦОУ полиции города Сатпаев поступило сообщение от жительницы города о том, что в одном из подъездов дома, расположенного на улице Абая, на нее напал мужчина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование.

В ходе судебного заседания подозреваемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся в содеянном.

"Постановлением суда от 24 мая 2025 года в отношении подозреваемого А, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 24 и частью 1 статьи 120 УК РК, санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев", - сообщили в суде.

Согласно ст.120 ч.1 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

А в соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.

Напомним, ранее в Сети появилось видео нападения на горожанку в Сатпаеве. На кадрах видно, как девушка заходит в подъезд, а за ней идет мужчина. Он хватает ее и спускает с лестницы, после чего бросает на пол. Девушка начинает кричать, тогда мужчина убегает. На шум в подъезд выходят соседи. Как пояснили в ДП области Ұлытау, по факту нападения возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Позже полиция показала видео допроса подозреваемого в нападении на девушку в Сатпаеве.