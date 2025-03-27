КНБ пресек канал контрабанды оружия из соседней страны (фото)

В Комитете Нацбезопасности рассказали об изъятии оружия и боеприпасов, а также о пресечении канала контрабанды, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

С начала года сотрудниками ведомства совместно с органами полиции и прокуратуры изъято 12 автоматов, 41 пистолет, 75 ружей, 36 гранат и 1 603 боеприпаса различного калибра.

Отмечается, что значительная часть этого оружия была похищена в ходе "январских событий".

Помимо этого КНБ фиксируются факты нелегального ввоза оружия на территорию Казахстана.

"Так, КНБ пресечен канал контрабанды оружия из соседней страны, с задержанием иностранного гражданина, намеревавшегося реализовать десяток единиц оружия на территории страны", - заявили в ведомстве.

В комитете также рассказали, что на территорию РК оружие попадало в обшивке автомобиля и при содействии сообщников из числа наших сограждан.

В начале этого года в МВД разъяснили, что гражданам Казахстана разрешено владеть оружием для охоты, спорта и самообороны. О правилах покупки и регистрации оружия рассказали в МВД РК, можно прочитать здесь.

А на днях полиция Алматы обратилась к жителям города с призывом в добровольном порядке сдать сигнальное и охолощенное оружие.

Еще напомним, в начале марта схроны с оружием, которое было похищено во время январских событий, вновь нашли в некоторых регионах Казахстана.