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Похищенное во время январских событий оружие продолжают находить в регионах Казахстана

Опубликовано:

Оружие
Оружие. Фото: Polisia.kz

МВД проводится работа по обнаружению и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного в период январских событий, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

"Во время массовых беспорядков похищено 2960 единиц табельного и гражданского оружия. При этом за последние три года благодаря оперативным мероприятиям, обыскам и рейдам найдено и изъято порядка 8 тысяч единиц огнестрельного и травматического оружия, 831 граната и свыше 112 тысяч боеприпасов различных калибров.

Также обнаружено 722 схрона с оружием. На сегодня достоверно установлена принадлежность 1226 единиц оружия, похищенного в период январских событий. По остальным изъятым 6765 единицам оружия преступниками умышленно уничтожены и стерты регистрационные номера, в связи с чем по ним в настоящее время назначены соответствующие экспертизы на предмет их идентификации", - сообщил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

По данным медиапортала МВД, в январе этого года на окраине города Шымкента, недалеко от кладбища, обнаружен схрон оружия, где было изъято 4 гладкоствольного ружья и боеприпасы, в том числе похищенные из оружейного магазина в Алматы в период январских событий.

В Костанайкой области в подвале у ранее судимого местного жителя обнаружены и изъяты 3 автомата Калашникова. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.

"Данная работа МВД совместно КНБ продолжается на постоянной основе", - отметил Шынгыс Алекешев.

Недавно казахстанские полицейские рассказали о найденном за первый месяц 2025 года оружии - обнаружены схроны с гранатами и патронами.

Накануне мы писали, что в Казахстане изъяли 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1521 боеприпас, часть которых была похищена во время январских событий, проводится следствие.

Осенью 2024 года в КНБ сообщали, что в стране ликвидированы 13 каналов незаконного оборота оружия, а также 2 цеха по его кустарному изготовлению. Изъяты 41 автомат, 203 ружья, 121 пистолет, 57 гранат, 1 гранатомет, 44 взрывных устройства и 11 138 патронов различного калибра.

Зимой прошлого года КНБ нашел в Алматы схрон с оружием, похищенным во время январских событий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217690-pohishchennoe-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy-oruzhie-prodolzhayut-nahodit-v-regionah-kazahstana/