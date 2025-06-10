Девушка сбросила двух детей в туалетную яму и убила одного из них в Туркестанской области

В Туркестанской области несовершеннолетнюю девушку отправили на принудительное лечение - она дважды сбрасывала детей в туалетную яму и убила одного ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении подсудимой, 2008 года рождения, обвиняемой в убийстве малолетнего и покушении на убийство малолетнего (ч.3 ст.99, ч.3 ст.24 - ч.3 ст.99 УК) рассмотрел СМУС Туркестанской области.

Первый эпизод произошел 16 мая 2024 года около 09:30.

"Подсудимая, находясь у дома в селе Сыргели Сарыагашского района Туркестанской области, умышленно сбросила потерпевшего 2021 года рождения в туалетную яму, расположенную во дворе дома, тем самым убила его", - установил суд.

Второй эпизод, покушение на убийство малолетнего, случился через месяц - 13 июля 2024 года около 20:00.

"Подсудимая, находясь у себя во дворе дома, умышленно сбросила потерпевшую 2019 года рождения в туалетную яму, тем самым хотела умышленно убить ее. Но свой преступный умысел не смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам", - сообщили в суде.

Согласно заключению комплексной судебно-психиатрической и психологической экспертизы, проведенной в 2024 году, девушка страдает "острым полиморфным психотическим расстройством с симптомами шизофрении".

"На момент происшествия подсудимая находилась в состоянии психического расстройства, не могла правильно воспринимать действия, имеющие значение для уголовного дела, и не могла давать по ним показания", - отметили в суде.

По результатам дополнительной экспертизы, назначенной судом в 2025 году, заключение первой экспертизы осталось без изменений.

Суд также принял во внимание ст.16 УК, по которой лицо, совершившее общественно опасное деяние, будучи страдающим психическим расстройством, не подлежит уголовной ответственности.

Постановлением суда от 5 марта 2025 года девушку признали совершившей опасное деяние в состоянии невменяемости. Ее освободили от уголовной ответственности. В отношении нее назначили меры медицинского характера в виде принудительного лечения в специализированном психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением. Постановление уже вступило в законную силу.

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