Казахстанцы сдали деньги на детский конкурс за рубежом, но дети никуда не поехали: начато расследование

В Алматы начато досудебное расследование по факту хищения денег, собранных с родителей несовершеннолетних под предлогом участия детей в международном конкурсе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в декабре 2024 года организатор мероприятия объявил конкурс, якобы проводимый за границей.

Он предложил участникам принять участие и начал собирать деньги с родителей через расчетные счета.

Конкурс не состоялся, дети не поехали за границу, а деньги не вернули.

Жители нескольких регионов уже обратились за помощью. Размер материального ущерба уточняется.

"Подозреваемую взяли под стражу и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас идет работа по сбору доказательств", - информируют правоохранители.

Напомним, ранее в январе родители школьников обвинили учебный центр в обмане на миллионы тенге в Актау. Сообщалось, что родителям предложили акцию: при предоплате за год предоставили скидку в 20%. В конце декабря занятия шли с перебоями, а потом и вовсе прекратились.

В прошлом году вокруг частного образовательного центра в Алматы также разгорелся скандал - родители выпускников обвинили центр в мошенничестве. Полиция возбудила дело. Сообщалось, что родители выпускников школ заплатили центру миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу, но в итоге никто никуда не поехал.

Добавим, также мы рассказывали об алматинке, которая смогла вернуть часть денег за онлайн-курсы английского языка – она оплатила год обучения, но после нескольких занятий поняла, что программа ей не подходит. В итоге женщине удалось вернуть 840 тыс. тенге.