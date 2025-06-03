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Казахстанцы сдали деньги на детский конкурс за рубежом, но дети никуда не поехали: начато расследование

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы начато досудебное расследование по факту хищения денег, собранных с родителей несовершеннолетних под предлогом участия детей в международном конкурсе, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в декабре 2024 года организатор мероприятия объявил конкурс, якобы проводимый за границей.

Он предложил участникам принять участие и начал собирать деньги с родителей через расчетные счета.

Конкурс не состоялся, дети не поехали за границу, а деньги не вернули.

Жители нескольких регионов уже обратились за помощью. Размер материального ущерба уточняется.

"Подозреваемую взяли под стражу и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас идет работа по сбору доказательств", - информируют правоохранители.

Напомним, ранее в январе родители школьников обвинили учебный центр в обмане на миллионы тенге в Актау. Сообщалось, что родителям предложили акцию: при предоплате за год предоставили скидку в 20%. В конце декабря занятия шли с перебоями, а потом и вовсе прекратились.

В прошлом году вокруг частного образовательного центра в Алматы также разгорелся скандал - родители выпускников обвинили центр в мошенничестве. Полиция возбудила дело. Сообщалось, что родители выпускников школ заплатили центру миллионы тенге, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу, но в итоге никто никуда не поехал.

Добавим, также мы рассказывали об алматинке, которая смогла вернуть часть денег за онлайн-курсы английского языка – она оплатила год обучения, но после нескольких занятий поняла, что программа ей не подходит. В итоге женщине удалось вернуть 840 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251767-kazahstancy-sdali-dengi-na-detskiy-konkurs-za-rubezhom-no-deti-nikuda-ne-poehali-nachato-rassledovanie/