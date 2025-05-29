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"Это беспредел": известный блогер из Актау сообщил о своем аресте после поста об Антикоре

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Блогер из Актау
Азамат Сарсенбаев. Фото: lada.kz

Блогер из Мангистауской области Азамат Сарсенбаев сообщил, что он был арестован на 20 суток. Его обвиняли в клевете, но сам Сарсенбаев считает приговор несправедливым, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте блогера из Актау Азамата Сарсенбаева опубликовано видео, в котором он сообщил о своем аресте на 20 суток.

"В общем, друзья, меня закрыли на 20 суток по решению судьи. Вообще непонятно, как это, каким образом. Это полный беспредел. Я иду в спецприемник до решения апелляционного суда", - сообщил сообщил Азамат Сарсенбаев.

В описании к видео указано, что Актауский городской суд постановил, что блогер "распространил заведомо ложные сведения, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию", а именно, Антикоррупционной службы РК.

По информации издания Lada.kz, речь идет об инциденте, произошедшем ранее в одном из заведений общепита. Сообщается, что тогда владелец заведения, заподозрив женщину с детьми в умышленной порчи его репутации, громко кричал о том, что "данным заведением владеет Антикор".

"Невозможно просто так увеличить земельный участок с 60 квадратных метров до 650 квадратов на общественной остановке, построить торговый дом с мыслимыми и немыслимыми нарушениями… В наше время без "крыши" подобный плевок в лицо общественности и руководству города невозможен, или хотя, если власти сами позволяют к себе такое отношение, то почему бы и нет", - размышлял в публикации Азамат Сарсенбаев.

Адвокат блогера Сери Абул пытается обжаловать приговор. Он утверждает, что вынесенное решение является не то что несправедливым, но и незаконным.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службу суда Мангистауской области сообщили, что блогера обвиняли в клевете, совершенной с использованием СМИ.

"В марте 2025 года гражданин С. опубликовал пост на своей странице в социальной сети Instagram, в результате чего распространил заведомо ложные сведения, наносящих ущерб деловой репутации работников государственного органа.

По данному факту в отношении правонарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. В ходе судебного заседания правонарушитель вину не признал, с протоколом не согласился",- сказано в сообщении.

По данным суда, вина блогера подтверждается "пояснениями представителя потерпевшей стороны, фотоматериалами, заключением эксперта". В суде подтвердили, что Сарсенбаев арестован на 20 суток, но постановление еще не вступило в законную силу.

Отметим, что в начале года Сарсенбаев уже был арестован. Тогда он выложил в свой Instagram-аккаунт кадры с места крушения самолета авиакомпании AZAL, который потерпел крушение под Актау в декабре

Позже стало известно, что его задержали. В полиции сообщали, что блогера задержали за нарушение общественного порядка.

"Он осуществлял запуск дрона на месте происшествия, создавая препятствия для работы спасательных служб и следственных действий, а также не подчинился законным требованиям сотрудников полиции", - поясняли тогда в ДП Мангистауской области.

Суд признал Азамата Сарсенбаева виновным в совершении административного правонарушения, выраженного в неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей. Блогеру назначили 10 суток ареста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249898-eto-bespredel-izvestnyy-bloger-iz-aktau-soobshchil-o-svoem-areste-posle-posta-ob-antikore/