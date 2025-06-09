Пенсионера обманули на 4 млн тенге в одной из больниц в Астане

Жителя столицы подозревают в том, что он воспользовался доверием пенсионера и перевел себе 4 млн тенге с его банковского счета, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Медиапортал МВД сообщает, что в одной из больниц Астаны 23-летний подозреваемый попросил у пожилого пациента мобильный телефон, чтобы позвонить. Получив доступ к устройству, он зашел в банковское приложение и перевел на свой счет 4 млн тенге.

"Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту проводится досудебное расследование. Устанавливается его причастность к другим эпизодам", - сообщали в ведомстве.

Полиция напоминает казахстанцам - не стоит передавать мобильные телефоны и другие устройства посторонним лицам. При возникновении подозрительных ситуаций следует немедленно обращаться на канал 102.

Сегодня также полицейские заявили, что в Астане была пресечена деятельность преступных групп, занимавшихся вымогательством и мошенничеством. В одном из эпизодов фигуранты угрожали применением оружия и вымогали у граждан до 10 миллионов тенге.

Ранее в Астане задержали организаторов Call-центра по делу о мошенничестве - потерпевших вводили в заблуждение ложной информацией о "выигрыше" автомобиля.

До этого жительница Акмолинской области обнаружила у себя кредит, оформленный без ее ведома. Под подозрением оказался сын женщины.