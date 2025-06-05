Акмолинка не получала звонков и не переходила по подозрительным ссылкам, но узнала о кредите

Жительница Акмолинской области обнаружила у себя кредит, оформленный без ее ведома. Под подозрением оказался сын женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Сандыктауском районе Акмолинской области расследуют дело по факту мошенничества. 61-летняя жительница обратилась в полицию 3 июня с заявлением.

Она сообщила, что в марте без ее ведома на ее имя был оформлен кредит на сумму 695 тыс. тенге. При этом женщина не получала звонков от неизвестных и не переходила по подозрительным ссылкам.

"По версии оперативников, кредит мог оформить кто-то из близких или знакомых, имеющий свободный доступ к ее документам и телефону. В ходе проверки установлена причастность сына заявительницы, который, по версии следствия, решил таким образом получить деньги", - рассказали в МВД.

Досудебное расследование продолжается. Полиция проводит необходимые мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

Правоохранители призвали граждан усиливать контроль за мобильными банковскими приложениями, устанавливать надежные пароли и не передавать телефоны и личные документы третьим лицам.

Ранее стало известно, что в ВКО 28-летнюю мать 5 детей осудили за мошенничество. Она оформила кредиты на 2,5 млн тенге на имя свекрови без ее согласия через мобильное приложение банка. Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы.

А житель Акмолинской области заявил, что на него без его ведома оформили кредиты. Полицейские подозревают супругу одноклассника, семье которого пострадавший помогал с лечением ребенка. Проводится расследование по факту мошенничества.