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Эзотерика

Студентку колледжа нашли мертвой в Туркестанской области

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Девушка с рюкзаком
Студентка. Иллюстративное фото: mangpor_2004 / Getty Images

В одном из сел Туркестанской области обнаружили тело студентки колледжа. Подозреваемый задержан "по горячим следам", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области, 6 июня в 07:05 в поселке Торткул Ордабасинского района обнаружили тело девушки - студентки колледжа.

По информации ведомства, "по горячим следам" задержан и водворен в изолятор временного содержания подозреваемый. Возбуждено уголовное дело.

"Проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции", - отметили в пресс-службе.

Ранее в Кульсары потерялась девочка 2018 года рождения - днем она ушла из дома и не вернулась. Ночью ее тело нашли в местном канале. Подозреваемого в убийстве задержали. Суд санкционировал арест 36-летнего горожанина.

В Жамбылской области приемного отца подозревают в убийстве 10-летнего мальчика. Сообщалось, что кроме погибшего ребенка в приемной семье воспитываются и другие усыновленные дети.

Также в Сети распространилась информация о похищении и убийстве молодого человека в ВКО. По делу разыскивают троих подозреваемых. Еще трое уже задержаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253483-studentku-kolledzha-nashli-mertvoy-v-turkestanskoy-oblasti/