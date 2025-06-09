Студентку колледжа нашли мертвой в Туркестанской области

В одном из сел Туркестанской области обнаружили тело студентки колледжа. Подозреваемый задержан "по горячим следам", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области, 6 июня в 07:05 в поселке Торткул Ордабасинского района обнаружили тело девушки - студентки колледжа.

По информации ведомства, "по горячим следам" задержан и водворен в изолятор временного содержания подозреваемый. Возбуждено уголовное дело.

"Проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции", - отметили в пресс-службе.

Ранее в Кульсары потерялась девочка 2018 года рождения - днем она ушла из дома и не вернулась. Ночью ее тело нашли в местном канале. Подозреваемого в убийстве задержали. Суд санкционировал арест 36-летнего горожанина.

В Жамбылской области приемного отца подозревают в убийстве 10-летнего мальчика. Сообщалось, что кроме погибшего ребенка в приемной семье воспитываются и другие усыновленные дети.

Также в Сети распространилась информация о похищении и убийстве молодого человека в ВКО. По делу разыскивают троих подозреваемых. Еще трое уже задержаны.