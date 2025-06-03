"Похитили, убили и оставили тело у больницы": расправу над мужчиной устроили в ВКО
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В Сети распространилась информация о похищении и убийстве молодого человека в ВКО. По делу разыскивают троих подозреваемых. Еще трое уже задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
"Некоторые источники сообщают, что в ВКО вечером похитили молодого человека, зверски убили, привезли в Усть-Каменогорск и оставили тело у больницы", - сообщается в Telegram-канале Egov.press.
Информацию прокомментировали в пресс-службе ДП ВКО. В ведомстве сообщили, что по факту убийства мужчины полицией проводится досудебное расследование.
"Личности всех причастных к преступлению установлены. Полицией "по горячим следам" задержаны и водворены в ИВС трое мужчин. Еще трое подозреваемых объявлены в розыск", - отметили в пресс-службе ДП ВКО.
В настоящее время проводятся все необходимые оперативные и следственные действия, направленные на объективное установление обстоятельств и мотивов произошедшего.
В ведомстве подчеркнули, что иные данные досудебного расследования в соответствии со ст.201 УПК не подлежат разглашению.
Департамент полиции Восточно-Казахстанской области призвал граждан доверять только официальной и проверенной информации, не поддаваться на провокации и не распространять недостоверные сведения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251782-pohitili-ubili-i-ostavili-telo-u-bolnicy-raspravu-nad-muzhchinoy-ustroili-v-vko/