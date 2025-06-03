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"Похитили, убили и оставили тело у больницы": расправу над мужчиной устроили в ВКО

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Автомобиль полиции
Автомобиль полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сети распространилась информация о похищении и убийстве молодого человека в ВКО. По делу разыскивают троих подозреваемых. Еще трое уже задержаны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"Некоторые источники сообщают, что в ВКО вечером похитили молодого человека, зверски убили, привезли в Усть-Каменогорск и оставили тело у больницы", - сообщается в Telegram-канале Egov.press.

Информацию прокомментировали в пресс-службе ДП ВКО. В ведомстве сообщили, что по факту убийства мужчины полицией проводится досудебное расследование.

"Личности всех причастных к преступлению установлены. Полицией "по горячим следам" задержаны и водворены в ИВС трое мужчин. Еще трое подозреваемых объявлены в розыск", - отметили в пресс-службе ДП ВКО.

В настоящее время проводятся все необходимые оперативные и следственные действия, направленные на объективное установление обстоятельств и мотивов произошедшего.

В ведомстве подчеркнули, что иные данные досудебного расследования в соответствии со ст.201 УПК не подлежат разглашению.

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области призвал граждан доверять только официальной и проверенной информации, не поддаваться на провокации и не распространять недостоверные сведения.

Ранее в Актюбинской области стало известно об исчезновении известного врача-нефролога Абая Айсагалиева. Позже выяснилось, что медика убили. В полиции сообщили, что подозреваемого в преступлении задержали. Им оказался 31-летний житель Актобе. Он водворен в ИВС.

А в Западно-Казахстанской области местного жителя подозревают в том, что он зарезал ножом свою супругу, мать троих детей, из-за ревности. Мужчину задержали и поместили в ИВС. В акимате сообщили, что семья была благополучная и нигде на учете не состояла.

В селе Жаскайрат Атырауской области произошло убийство - 82-летнюю местную жительницу обнаружили с признаками насильственной смерти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251782-pohitili-ubili-i-ostavili-telo-u-bolnicy-raspravu-nad-muzhchinoy-ustroili-v-vko/