Вымогали 50 млн у торговой сети: оправданных ранее блогеров осудили в СКО

В Петропавловске суд вынес приговор двум блогерам по делу о вымогательстве – дело рассматривал суд присяжных, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как установил суд, подсудимые С. и П. вымогали у директора ТОО 200 тыс. тенге ежемесячно, обещая за это прекратить проверки в сфере торговли и не публиковать порочащую информацию в соцсетях. В итоге директор ТОО в течение пяти месяцев высылал им по 200 тыс. тенге, лишившись в общей сложности 1 млн.

"По аналогичной схеме подсудимые вымогали денежные средства у управляющего директора ТОО в размере 50 000 000 тенге. При передаче части денежных средств один из подсудимых был задержан", – говорится в сообщении.

Присяжные признали обоих блогеров виновными по статье 194 УК РК. Их приговорили к семи годам лишения свободы.

"Гражданский иск ТОО удовлетворен, с осужденных в солидарном порядке взыскана сумма в размере 1 000 000 тенге", – добавили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, осенью 2023 года в МВД проинформировали, что в Петропавловске пресечен факт вымогательства 50 млн тенге у руководства торговой сети. Были задержаны блогеры 33 и 34 лет.

В ведомстве отметили, что подозреваемые были хорошо известны в определенных кругах как авторы ресурса в социальных сетях, посвященного защите прав потребителей.

По данным следствия, с начала 2022 года они регулярно проводили так называемые "рейды" по торговым точкам Петропавловска.

"Под видом блогеров снимали провокационные видеоролики с участием работников торговой сети, создавая конфликтные ситуации с вызовом полиции", - пояснили в МВД.

При этом, добавили в ведомстве, подозреваемые вместе с "рейдами" направляли жалобы в госорганы о нарушениях, якобы выявленных ими в торговых точках, инициируя внеплановые проверки.

"В начале сентября молодые люди путем шантажа начали требовать от регионального директора торговой сети деньги в сумме 50 млн тенге за прекращение своих действий, однако были задержаны сотрудниками УБОП ДП СКО с поличным при передаче части суммы - 5 млн тенге", - поделились в МВД.

В августе 2024-го начался суд присяжных оправдал блогеров, однако в октябре стало известно, что оправдательный приговор отменили – прокурор принес апелляционное ходатайство, а представитель потерпевшего подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия признала, что при формировании коллегии присяжных заседателей допущены нарушения, влекущие отмену оправдательного приговора.