Вымогали 50 млн у торговой сети: оправданных ранее блогеров осудили в СКО
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В Петропавловске суд вынес приговор двум блогерам по делу о вымогательстве – дело рассматривал суд присяжных, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.
Как установил суд, подсудимые С. и П. вымогали у директора ТОО 200 тыс. тенге ежемесячно, обещая за это прекратить проверки в сфере торговли и не публиковать порочащую информацию в соцсетях. В итоге директор ТОО в течение пяти месяцев высылал им по 200 тыс. тенге, лишившись в общей сложности 1 млн.
"По аналогичной схеме подсудимые вымогали денежные средства у управляющего директора ТОО в размере 50 000 000 тенге. При передаче части денежных средств один из подсудимых был задержан", – говорится в сообщении.
Присяжные признали обоих блогеров виновными по статье 194 УК РК. Их приговорили к семи годам лишения свободы.
"Гражданский иск ТОО удовлетворен, с осужденных в солидарном порядке взыскана сумма в размере 1 000 000 тенге", – добавили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, осенью 2023 года в МВД проинформировали, что в Петропавловске пресечен факт вымогательства 50 млн тенге у руководства торговой сети. Были задержаны блогеры 33 и 34 лет.
В ведомстве отметили, что подозреваемые были хорошо известны в определенных кругах как авторы ресурса в социальных сетях, посвященного защите прав потребителей.
По данным следствия, с начала 2022 года они регулярно проводили так называемые "рейды" по торговым точкам Петропавловска.
"Под видом блогеров снимали провокационные видеоролики с участием работников торговой сети, создавая конфликтные ситуации с вызовом полиции", - пояснили в МВД.
При этом, добавили в ведомстве, подозреваемые вместе с "рейдами" направляли жалобы в госорганы о нарушениях, якобы выявленных ими в торговых точках, инициируя внеплановые проверки.
"В начале сентября молодые люди путем шантажа начали требовать от регионального директора торговой сети деньги в сумме 50 млн тенге за прекращение своих действий, однако были задержаны сотрудниками УБОП ДП СКО с поличным при передаче части суммы - 5 млн тенге", - поделились в МВД.
В августе 2024-го начался суд присяжных оправдал блогеров, однако в октябре стало известно, что оправдательный приговор отменили – прокурор принес апелляционное ходатайство, а представитель потерпевшего подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия признала, что при формировании коллегии присяжных заседателей допущены нарушения, влекущие отмену оправдательного приговора.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218923-dva-blogera-vymogali-dengi-u-direktora-too-v-petropavlovske/