"Выставлял компрометирующие посты в Facebook": против блогера возбудили дело в Таразе

Сотрудники полиции Жамбылской области задержали двоих мужчин, которых обвинили в вымогательстве 2,5 млн тенге у жителя Тараза, передает корреспонденту NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщили нашему корреспонденту в областном департаменте полиции, cотрудниками Управления по противодействию экстремизму по факту вымогательства 2,5 млн тенге у жителя Тараза задержаны при получении денежных средств двое мужчин. Они дали признательные показание и согласились на дальнейшее сотрудничество.

"Один из подозреваемых передал денежные средства третьему лицу, блогеру, который выставлял посты компрометирующего характера в социальной сети Facebook, что послужило поводом для вымогательства", – говорится в сообщении полиции.

По факту вымогательства группой лиц по предварительному сговору начато досудебное расследование.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"Сотрудниками полиции проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Иная информация согласно статьи 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит", – добавили в департаменте.

Напомним, 23 января сообщалось, что двух блогеров и предпринимателя задержали в Алматы, их подозревают в вымогательстве миллионов тенге. Тогда сообщалось, что подозреваемые, используя шантаж и угрозы публикации компрометирующих материалов в соцсетях, вымогали 8 млн тенге.

В начале года в Уштобе сотрудниками полиции был задержан местный блогер по подозрению в вымогательстве. По версии полиции, блогер вымогал 10 млн тенге у предпринимателя за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве.

А в конце прошлого года в Туркестанской области задержали блогера по подозрению в вымогательстве миллиона тенге. По данным полиции, он, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал деньги у его организаторов. При проверке у задержанного были обнаружены банковская карта с переведенной суммой и служебное удостоверение журналиста.