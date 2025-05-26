Казахстанца осудили на 16 лет из-за посылки из Испании
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Казахстанца приговорили к 16 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков - запрещенный груз прибыл из Испании, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.
По информации ведомства, в феврале текущего года в результате спецоперации сотрудники департамента полиции на транспорте пресекли контрабанду крупной партии наркотиков, прибывших в столицу из Испании.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из отделений почты в Астане была обнаружена посылка, замаскированная под обычный товар.
Экспертиза подтвердила наличие более 700 граммов смолы каннабиса.
"23-летний курьер наркосети был задержан с поличным при попытке забрать посылку. При обыске по месту его жительства обнаружены материалы для фасовки, весы, упаковка, а также записи, свидетельствующие о систематическом сбыте наркотиков через тайники-закладки", - сообщили в полиции.
Было установлено, что задержанный получал инструкции через зашифрованные мессенджеры и занимался фасовкой и сбытом наркотических веществ на территории столицы.
В мае суд признал обвиняемого виновным. Он приговорен к 16 годам лишения свободы.
Похожая история произошла в Алматинской области - там обнаружили посылку с наркотиками из Таиланда. За это ее получателя суд приговорил к 16 годам лишения свободы.
До этого в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой находилось наркотическое вещество "экстракт каннабиса" (гашишное масло) общей массой почти 800 граммов.
В феврале в Алматы полицейские перехватили посылку из-за рубежа - на имя 30-летнего казахстанца из США был отправлен наркосодержащий мармелад.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249109-kazahstanca-osudili-na-16-let-iz-za-posylki-iz-ispanii/