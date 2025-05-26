Казахстанца осудили на 16 лет из-за посылки из Испании

Казахстанца приговорили к 16 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков - запрещенный груз прибыл из Испании, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

По информации ведомства, в феврале текущего года в результате спецоперации сотрудники департамента полиции на транспорте пресекли контрабанду крупной партии наркотиков, прибывших в столицу из Испании.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из отделений почты в Астане была обнаружена посылка, замаскированная под обычный товар.

Экспертиза подтвердила наличие более 700 граммов смолы каннабиса.

"23-летний курьер наркосети был задержан с поличным при попытке забрать посылку. При обыске по месту его жительства обнаружены материалы для фасовки, весы, упаковка, а также записи, свидетельствующие о систематическом сбыте наркотиков через тайники-закладки", - сообщили в полиции.

Было установлено, что задержанный получал инструкции через зашифрованные мессенджеры и занимался фасовкой и сбытом наркотических веществ на территории столицы.

В мае суд признал обвиняемого виновным. Он приговорен к 16 годам лишения свободы.

Похожая история произошла в Алматинской области - там обнаружили посылку с наркотиками из Таиланда. За это ее получателя суд приговорил к 16 годам лишения свободы.

До этого в отделение АО "Казпочта" Илийского района Алматинской области поступила посылка, в которой находилось наркотическое вещество "экстракт каннабиса" (гашишное масло) общей массой почти 800 граммов.

В феврале в Алматы полицейские перехватили посылку из-за рубежа - на имя 30-летнего казахстанца из США был отправлен наркосодержащий мармелад.