Чиновница растратила 12 млн бюджетных денег в Алматы

Чиновницу осудили за растрату имущества на сумму в 12 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

Уголовное дело рассматривалось Алмалинским районным судом Алматы.

Казахстанка обвинялась в совершении злоупотребления должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности, присвоении или растрате вверенного чужого имущества.

Суд установил, что подсудимая, занимая должность заместителя руководителя ГУ, с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года незаконно управляла деятельностью ТОО "Б".

Используя свое служебное положение, она покровительствовала этой компании, чтобы получить выгоду. В результате подсудимая причинила материальный ущерб государству на сумму более 12 млн тенге.

Прокурор просил назначить обвиняемой наказание в виде лишения свободы, а потерпевшие поддержали позицию гособвинителя. Сама подсудимая свою вину не признала.

Тем не менее суд вынес приговор о виновности М. и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство детсада подозревают в хищении десятков миллионов тенге на юге Казахстана. Факт хищения крупной суммы бюджетных средств выявили в Жамбылской области. Речь идет о сумме в 45,2 млн тенге.

А в Астане возбудили дело в отношении должностных лиц Центра судебных экспертиз и руководителя ТОО. Их подозревают в хищении 2 млрд тенге.

Также в области Жетісу огласили приговор директору школы, обвиняемой в присвоении денег с помощью устроенной на работу в учебное заведение родственницы.