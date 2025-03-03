Сотрудников Центра судебных экспертиз заподозрили в хищении миллиардов тенге в Астане

В Астане возбудили дело в отношении должностных лиц Центра судебных экспертиз и руководителя ТОО. Их подозревают в хищении 2 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в Telegram-канале Агентства по финмониторингу, для оснащения органов судебной экспертизы на 2023-2025 годы из республиканского бюджета было выделено 10,3 млрд тенге.

"Однако в 2023-2024 годах должностные лица Центра судебных экспертиз, действуя в сговоре с поставщиками, при формировании бюджетной заявки завысили стоимость оборудования в три раза путем предоставления фиктивных коммерческих предложений.

Кроме того, до объявления конкурса на государственные закупки в технической спецификации указывалось только то оборудование, которое могли поставить аффилированные компании", - рассказали в АФМ.

В итоге по подозрению в хищении бюджетных средств были задержаны директор Центра судебных экспертиз, руководитель Департамента по государственным закупкам и руководитель ТОО.

"Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - добавили в АФМ.

В целях конфискации наложен арест на имущество общей стоимостью более 148 млн тенге: 2 земельных участка в Алматы, квартиру в Астане и автомашины BMW Х6 и Toyota RAV4.

Помимо этого, арестованы денежные средства ТОО на банковских счетах в сумме 1,6 млрд тенге, 367 тыс. долларов США (182,6 млн тенге) и 366 тыс. евро (189,7 млн тенге).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в начале февраля этого года стало известно, что в Костанайской области председатель и депутат маслихата подозреваются в коррупции.

По данным Антикора, председатель маслихата через депутата дал взятку в 2 млн тенге сотрудникам областного департамента внутреннего госаудита, чтобы последние не принимали меры по выявленным нарушениям к одной из местных фирм.

В конце февраля им вынесли приговор - и председателя маслихата, и депутат маслихата признали виновными и взяли под стражу в зале суда.