"15-летнюю девочку насильно выдали замуж в Карагандинской области": выяснились новые подробности дела
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В Карагандинской области продолжается расследование дела 15-летней девочки, которую якобы мать с отчимом насильно выдали замуж, передает "Седьмой канал".
Стало известно, что сейчас подозреваемый в изнасиловании в СИЗО ждет суда, а мать девочки намерены лишить родительских прав. Дело уже поступило в Карагандинский суд по делам несовершеннолетних
Родной отец переживает, что мать может оказать давление на дочь и поэтому намерен как можно скорее взять полную опеку на себя.
Как рассказал мужчина, они развелись почти 10 лет назад. Женщина - приверженка религиозного течения. Именно из этих соображений, подозревает отец, они и отдали 15-летнюю школьницу взрослому мужчине, заранее переведя ее на онлайн-обучение.
Лишить женщину родительских прав намерен не только бывший супруг, но и педагоги.
"Уговорили ее написать отказную в полицию, представьте себе?! Со временем может быть дочка чуть-чуть смякла к матери, где-то начали писать, давить на жалость, то что мать посадят. А у матери от третьего брака еще двое детей, маленькие совсем", - рассказал журналиста отец девочки.
Ситуацию прокомментировали и в отделе образования.
"То есть ребенка выдали замуж. Об этом ребенок заявлял на комиссии по делам несовершеннолетних. На протяжении пяти дней ребенок находился вне дома. Мать с обращениям в органы полиции не обращалась, по данному факту комиссия посчитала возможным обратиться с иском в суд", - сообщила главный специалист районного отдела образования Марина Стрельникова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2252397-15-letnyuyu-devochku-nasilno-vydali-zamuzh-v-karagandinskoy-oblasti-vyyasnilis-novye-podrobnosti-dela/