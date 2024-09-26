15-летняя девушка из Атырау заявила, что ее насильно выдали замуж

В Сети распространили обращение 15-летней девушки из Атырау, которая заявила, что после изнасилования ее выдали замуж. Информацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

По словам девушки, ее якобы изнасиловал 20-летний парень, после чего родители выдали ее за него замуж. Как рассказала несовершеннолетняя, сейчас она находится на четвертом месяце беременности. При этом, утверждает девушка, она подвергается избиению со стороны супруга и его родных.

Как пояснили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Атырауской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"На начальном этапе расследования пострадавшая сторона отказалась проходить необходимые судебно-медицинские и психиатрические экспертизы, что создало препятствия для проведения комплексных следственных действий с целью полного расследования состава преступления.

Информируем, что данные, распространенные в социальных сетях, будут проверены, и расследование будет возобновлено", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о возможной интимной связи 24-летней учительницы и ученика старших классов в Актюбинской области. В настоящее время департаментом полиции региона по данному факту проводится проверка.

Также стало известно, что 12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. О беременности педагоги узнали еще до родов и по факту было назначено расследование. Подозреваемый оказался родственником потерпевшей.