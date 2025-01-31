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Эзотерика

"Вступила в половой контакт добровольно": 15-летняя беременная из Атырау изменила показания

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Беременная на большой сроке
Беременная. Иллюстративное фото: Boy_Anupong / Getty Images

15-летняя беременная девушка из Атырау изменила свои показания и заявила, что вступила в связь с отцом будущего ребенка добровольно, а не в результате изнасилования, передает "Ак Жайык".

В сентябре 2024 года в Атырау разгорелся скандал вокруг заявления несовершеннолетней, которая утверждала, что стала жертвой насилия, а после была выдана замуж за своего же обидчика. Информация о беременности подростка и ее замужестве быстро распространилась в Сети, вызвав общественный резонанс и внимание правоохранительных органов.

Как оказалось, в суд дело поступило не по ст.120 УК РК (Изнасилование), а по ст.122 УК (Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

В ходе суда выяснилось, что все было немного не так, как заявляла горожанка в соцсетях. Уже на стадии суда она поменяла свои показания и сообщила, что с 20-летним знакомым она вступила в связь добровольно. Спустя некоторое время они сочетались официальным браком. А видеообращение в соцсетях о якобы изнасиловании она сделала под давлением родственников.

Также девушка сообщила, что не испытывает претензий и попросила освободить отца своего будущего ребенка и мужа от уголовной ответственности.

"Мы вступили в половой контакт добровольно, и он привел меня домой по казахским обычаям. Затем мы сыграли свадьбу", - сказала она.

В материалах дела имеется свидетельство о браке. Однако, так как девочка все же несовершеннолетняя, по решению суда от 25 декабря 2024 года обвиняемый был осужден на 2 года и 6 месяцев ограничения свободы.

Напомним, осенью прошлого года в Сети распространилось обращение 15-летней девушки из Атырау, которая заявила, что после изнасилования ее выдали замуж.

По словам несовершеннолетней, в сентябре 2024 года она находилась на четвертом месяце беременности. При этом, утверждала девушка, она подвергалась избиению со стороны супруга и его родных.

В ДП Атырауской области по данному факту возбудили уголовное дело.

Отметим, что по ч.1 ст.122 УК РК половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216831-vstupila-v-polovoy-kontakt-dobrovolno-15-letnyaya-beremennaya-iz-atyrau-izmenila-pokazaniya/