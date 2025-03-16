"15-летнюю девочку насильно выдали замуж": уголовное дело расследуют в Карагандинской области

Основательница фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари сообщила о том, что в Карагандинской области 15-летнюю девочку якобы насильно выдали замуж. Информацию прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

"Девочку 15 лет отчим насильно отдал мужчине 38 лет "замуж". Дядя девочки обратился к нам: после пяти дней изнасилований девочка смогла убежать к родному отцу, у которого слабое сердце. И они сразу подали заявление", - рассказала общественница в Telegram-канале.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Карагандинской области, по факту преступления, совершенного в отношении 15-летней девушки, расследуется уголовное дело.

"Все лица, имеющие отношение к данному преступлению, установлены и допрошены. В рамках расследования назначены необходимые судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а также в интересах следствия иная информация не подлежит разглашению", - пояснили в пресс-службе ведомства.

В прошлом году в Сети распространили обращение 15-летней девушки из Атырау, которая заявила, что после изнасилования ее выдали замуж. В полиции по данному факту возбудили уголовное дело.

Позже беременная несовершеннолетняя изменила свои показания и заявила, что вступила в связь с отцом будущего ребенка добровольно, а не в результате изнасилования. Однако обвиняемый был осужден на 2 года и 6 месяцев ограничения свободы.