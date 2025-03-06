Актюбинец оставил ключи в замке зажигания и лишился авто (видео)

В Актобе задержали мужчину, находящегося под воздействием наркотиков и подозреваемого в угоне. Владелец угнанного автомобиля оставил ключи в замке зажигания, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в районе жилого массива Акжар-2 в Актобе со двора частного дома была угнана автомашина марки Hyundai Elantra. Владелец пояснил, что ключи находились в замке зажигания.

​Вскоре после происшествия сотрудники патрульной полиции обнаружили угнанный автомобиль в одном из соседних кварталов.

"​Во время преследования водитель автомобиля попытался скрыться, но не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. Полицейскими был задержан подозреваемый, проведенная экспертиза показала, что он находится под воздействием наркотиков", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по факту угона автомобиля проводится досудебное расследование. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства происшествия.

Полиция призвала граждан быть внимательными и не оставлять ключи в замке зажигания.

Ранее в Уральске мужчина заявил об угоне машины. По словам казахстанца, он зашел в кафе перекусить и оставил машину незапертой, а, вернувшись, не нашел авто на месте. Полицейские обнаружили машину по камерам. В процессе преследования сидевший за рулем автомобиля 7 раз нарушил ПДД.

Также в Сети распространилось видео, на котором сняли угон пассажирского автобуса посреди ночи в Алматы. По факту в полиции возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали "по горячим следам".