840 тыс. смогла вернуть алматинка за онлайн-курсы, которые ей не понравились

Алматинка смогла вернуть часть денег за онлайн-курсы английского языка - женщине отдали 840 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет по защите прав потребителей.

Как сообщили в ведомстве, женщина отдала 1,2 млн тенге за годовой онлайн-курс по английскому языку.

После нескольких занятий она поняла, что выбранная программа не соответствует ее ожиданиям. После алматинка обратилась к провайдеру услуг с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги, но получила отказ.

Тогда она обратилась в департамент торговли и защиты прав потребителей по Алматинской области - была составлена досудебная претензия, в которой четко излагались требования потребителя.

В результате вмешательства департамента, компании-провайдеру пришлось пойти навстречу и вернуть частично оплаченные за обучение средства. Потребительница получила обратно 840 тыс. тенге.

Специалисты комитета по защите прав потребителей рассказали, что делать, если вы столкнулись с подобной ситуацией:

Сохраняйте все документы: чеки, договоры, переписку с компанией-провайдером.

Обратитесь в компанию-провайдера: Попробуйте решить проблему мирным путем, составив письменную претензию.

Обратитесь в департамент торговли и защиты прав потребителей: Специалисты помогут вам разобраться в вашей ситуации и подскажут, как действовать дальше.