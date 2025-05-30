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Эзотерика

82-летнюю сельчанку убили в Атырауской области

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Пенсионерка
Пожилая женщина. Иллюстративное фото: Hanafujikan / Getty Images

В селе Жаскайрат Кзылкогинского района произошло убийство - 82-летнюю местную жительницу обнаружили с признаками насильственной смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Атырауской области.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, по факту смерти возбуждено уголовное дело.

В качестве подозреваемой задержана гражданка 1986 года рождения. По информации издания "Ак Жайык", она может быть близкой родственницей погибшей.

Проводятся комплексные следственные действия. Иную информацию в интересах следствия не разглашают.

Ранее в Сети появилась информация об убийстве пенсионерки в Семее. В преступлении заподозрили ее супруга. Сообщалось, что подозреваемый скрылся с места преступления.⁣

В Талдыкоргане в одной из гостиниц произошел пожар. На месте было обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Предварительная причина пожара - поджог неизвестным лицом.

В Западно-Казахстанской области местного жителя подозревают в том, что он зарезал ножом свою супругу, мать троих детей, из-за ревности. Мужчину задержали и поместили в ИВС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2250642-82-letnyuyu-selchanku-ubili-v-atyrauskoy-oblasti/