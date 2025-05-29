Мать троих детей зарезали из-за ревности в ЗКО

Жителя ЗКО подозревают в том, что он зарезал ножом свою супругу, мать троих детей, из-за ревности. Мужчину задержали и поместили в ИВС, передает "Мой город".

Трагедия произошла 28 мая в поселке Чаганский Теректинского района ЗКО. В убийстве подозревают мужа женщины. Она скончалась до приезда бригады скорой помощи. Без матери остались трое детей.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство".

"Обстоятельства устанавливаются. По предварительным данным конфликт произошел из-за ревности", - сообщили в полиции.

В акимате Чаганского сельского округа сообщили, что семья была благополучная, нигде на учете не состояла. Погибшей женщине, как и ее супругу, было около 30 лет.

Согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее стало известно, что в Алматы произошло убийство женщины. В этом подозревают ее гражданского супруга, который ранее работал в Департаменте полиции Алматинской области, но был уволен по отрицательным мотивам.

В Талдыкоргане в одной из гостиниц произошел пожар. На месте обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Предварительная причина пожара - поджог неизвестным лицом. Полицией возбуждено уголовное дело по факту убийства.