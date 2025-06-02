Иностранец пытался подкупить полицейских из Туркестана блендером и оказался в суде
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В Туркестанской области рассмотрели дело в отношении гражданина Молдовы, который пытался дать полицейским взятку в виде 10 тыс. тенге и блендера, передает NUR.KZ.
Как рассказали в пресс-службе суда, в Туркестане рассмотрено дело в отношении гражданина Молдовы. Отмечается, что 25 ноября прошлого года сотрудники полиции А. и К. остановили грузовой автомобиль с армянскими номерами, за которым имелось неоплаченный штраф в размере 583 тыс. тенге.
"При остановке Volvo водитель, гражданин Республики Молдова, в целях уклонения от ответственности дал взятку сотруднику полиции К. 10 тыс.тенге и блендер марки Bosch стоимостью 3 833 тенге", - сообщили в суде.
Подсудимый полностью признал вину и ходатайствовал об утверждении процессуального соглашения.
Ф. признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в 15-кратном размере взятки, то есть 155 тыс. тенге.
В мае текущего года дача 5 тыс. тенге сотруднику патрульной полиции обернулась для жителя Тараза штрафом в 550 тысяч тенге.
Ранее в Астане водитель предстал перед судом за покушение на дачу взятки в размере 10 тыс. тенге сотруднику дорожной полиции. Мужчине назначили штраф на сумму более 110 тыс. тенге.
А в Байконуре мужчина пытался дать взятку должностному лицу иностранного государства в размере 400 рублей, за что был осужден. Также жителя области Ұлытау приговорили к крупному штрафу за попытку дать взятку полицейскому на сумму 1000 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251398-inostranec-pytalsya-podkupit-policeyskogo-iz-turkestana-blenderom-i-okazalsya-v-sude/