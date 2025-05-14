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Казахстанец заплатит полмиллиона за перевод полицейскому 5 тыс. тенге

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Полицейский
Сотрудник патрульной полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Дача 5 тысяч тенге сотруднику патрульной полиции обернулась для жителя Тараза штрафом в 550 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о предоставлении незаконного материального вознаграждения физическим лицом (ст.676 КоАП) рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Тараза.

"В августе 2024 года в Таразе гражданин в районе железнодорожного вокзала предоставил незаконное материальное вознаграждение в сумме 5 тыс. тенге инспектору патрульной полиции во избежание административной ответственности за несоблюдение ПДД путем перечисления денег посредством банковского приложения", - установил суд.

В суде казахстанец свою вину полностью признал, просил учесть, что у него имеется малолетний ребенок, и просил суд снизить размер штрафа.

На судебном заседании офицер Департамента по противодействию коррупции пояснил, что изначально в отношении этого гражданина и инспектора службы батальона патрульной полиции были возбуждены уголовные дела.

В последующем дела прекратили, так как установленный по делу размер материального вознаграждения не превысил 2 МРП (7 864 тенге в 2025 году), и такие действия не признаются преступлением.

Факт правонарушения подтвердился протоколом, копиями материалов уголовного дела и письменной объяснительной гражданина.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и совершение административного правонарушения впервые.

Суд учел материальное положение казахстанца (он является единственным кормильцем в семье), а также наличие малолетнего ребенка, и сократил сумму штрафа на 30%.

Постановлением суда гражданина признали виновным. На него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 550 тыс. тенге. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ст.676 КоАП РК предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 200 МРП (786 400 тенге).

Ранее в Астане водитель предстал перед судом за покушение на дачу взятки в размере 10 тыс. тенге сотруднику дорожной полиции. Мужчине назначили штраф на сумму более 110 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244936-kazahstanec-zaplatit-polmilliona-za-perevod-policeyskomu-5-tys-tenge/