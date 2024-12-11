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Мужчина попал под статью из-за 400 рублей, которые он хотел дать полицейскому в Байконуре

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Рубли в руках
Рубли. Иллюстративное фото: webclipmaker / Getty Images

В Байконуре мужчина пытался дать взятку должностному лицу иностранного государства в размере 400 рублей, за что был осужден, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по обвинению в совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.24 - ч.1 ст.367 УК РК рассмотрели в Байконурском городском суде.

"Подсудимый, зная, что сотрудник полиции является должностным лицом иностранного государства, в целях уклонения от административной ответственности попросил не составлять протокол об административном правонарушении и предложил ему 400 рублей (2178 тенге по курсу Национального банка Казахстана) в качестве взятки", - установил суд.

Таким образом, по информации суда, мужчина пытался дать взятку должностному лицу иностранного государства.

Приговором суда его признали виновным. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 21 780 тенге, без конфискации имущества, с назначением дополнительного наказания в виде пожизненного лишения права занимать определенные должности.

Добавим, что по ч.1 ст.367 УК РК дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 30-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198801-muzhchina-popal-pod-statyu-iz-za-400-rubley-kotorye-on-hotel-dat-policeyskomu-v-baykonure/

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