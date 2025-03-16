Пенсионера подозревают в убийстве жены в Семее
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В Сети появилась информация об убийстве пенсионерки, в котором заподозрили ее супруга. В ДП области Абай сообщили, что по данному факту начато расследование, передает NUR.KZ.
По данным Сети, после убийства из-за алкоголя подозреваемый скрылся с места преступления.
В ДП области Абай сообщили, что управлением полиции Семея начато досудебное расследование по данному факту.
"В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств дела.
В соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан иные сведения о ходе расследования разглашению не подлежат.
Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции", - рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее стало известно, что в селе Карабулак области Жетісу во время застолья произошло убийство матери 6 детей. Подозреваемый в преступлении задержан и находится под стражей.
Также в Сети появилась информация о том, что в Алматы убили и расчленили 68-летнюю женщину. В преступлении заподозрили родную сестру погибшей. 67-летняя женщина была задержана и помещена под стражу. По данному факту начато расследование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228454-pensionera-podozrevayut-v-ubiystve-zheny-v-semee/