Убитую женщину нашли во время пожара в одной из гостиниц в Талдыкоргане

В Талдыкоргане в одной из гостиниц произошел пожар. На месте было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области Жетісу.

В Департаменте по чрезвычайным ситуация области Жетісу сообщили, что 24 мая поступило сообщение о задымлении в гостинице на улице Каблиса Жырау в городе Талдыкорган. На место происшествия оперативно выехали силы и средства ДЧС по повышенному рангу.

"По прибытии было установлено, что на первом этаже произошло возгорание ресепшена на площади 20 кв.м. Силами ДЧС эвакуированы 35 человек, включая одного ребенка.

В ходе разведки на первом этаже, в комнате администрации, было обнаружено тело женщины 1982 года рождения с признаками насильственной смерти", - сообщили в департаменте.

Сообщается, что предварительная причина пожара — поджог неизвестным лицом. Материал для расследования передан в департамент полиции.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции области Жетісу. Там сообщили, что полицией возбуждено уголовное дело по факту убийства.

"Оперативно-следственным путем, по горячим следам, был задержан и заключен под стражу 23-летний подозреваемый. Ведутся следственные мероприятия. Иная информация в рамках расследования разглашению не подлежит", - сообщили в полиции.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство", то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

В начале года сообщалось, что в Шымкенте расследуют убийство женщины, чье тело нашли на месте пожара. В преступлении подозревают сына погибшей.

А в октябре прошло года на объездной дороге обнаружили сгоревший автомобиль KIA К7, в салоне которого находилось обгоревшее тело мужчины. Полиция возбудила по факту уголовное дело и назначила экспертизу.

И сегодня появилась информация, что в Алматинской области убили подростка. Подозреваемый задержан, им является одноклассник потерпевшего.