Мужчина с бензопилой бросался на прохожих в ЗКО (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Западно-Казахстанской области мужчина с бензопилой бросался на водителей и покупателей на АЗС, передает NUR.KZ со ссылкой на районное управление полиции.
Видео, на котором запечатлено, как мужчина с бензопилой бросается на прохожих, опубликовала полиция Бурлинского района ЗКО на своей странице в Instagram.
В описании к посту говорится, что кадры были сделаны в Аксае сегодня в полночь.
Как сообщили в полиции, мужчина вел себя агрессивно, кидался на автомобили и людей. Полицейским удалось задержать его. Как оказалось, "герой" ролика состоит на психиатрическом учете.
Задержанного доставили в Центр временной адаптации и детоксикации. Сейчас решается вопрос о его помещении в Областной центр психического здоровья.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Напомним, в прошлом году в Алматы прохожие сняли на видео босого мужчину с ножом - очевидцев озадачило неадекватное поведение горожанина. В полиции сообщили, что задержали правонарушителя.
До этого в Шахтинске вооруженного мужчину сняли на видео в одном из дворов города. Автор публикации утверждает, что "герой" ролика ходил с ножом на детской площадке и пытался проткнуть колеса припаркованных автомобилей. Его также задержала полиция.
А в апреле этого года в Астане подростков напугало агрессивное поведение мужчины с острым предметом и они обратились за помощью к гвардейцам. Мужчину в итоге задержали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2250504-muzhchina-s-benzopiloy-brosalsya-na-prohozhih-v-zko-video/