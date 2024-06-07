Мужчина с ножом на детской площадке напугал жителей Шахтинска (видео)

В Шахтинске мужчина с ножом напугал местных жителей. Его задержала полиция, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Вооруженного мужчину очевидцы сняли на видео в одном из дворов города. Автор публикации утверждает, что "герой" ролика ходил с ножом на детской площадке и пытался проткнуть колеса припаркованных автомобилей.

Запись появилась в Сети и вызвала споры. Одни комментаторы писали, что машинам не место возле детской площадки, а другие беспокоились за малышей.

"А почему машины на детской площадке? Это что правильно? Для чего стоянки понаделали в городе? "Скорая" не может подъехать нормально из-за машин", "Совершенно плевать на машины. Человек с ножом ходит по детской площадке! Мало ли, переклинит его, на ребенка бросится. Суть-то не в машинах, а в человеке, который может навредить нашим детям. Весна прошла, обострение продолжается", - пишут пользователи.

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали видео. По данным ведомства, мужчина задержан. Он успел повредить колеса двух автомобилей.

"Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. При выявлении правонарушений жителей просим своевременно звонить на номер 102", - призвали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Аягозском районе области Абай неизвестный забрасывал камнями машины, едущие по дороге. Происшествие попало на видео. Нарушителя задержали. В отношении 54-летнего мужчины начато досудебное расследование за грубое нарушение общественного порядка.

Также в Алматы мужчина напал с ножом на водителя автобуса. Полицейские задержали подозреваемого. Против него возбудили дело по факту хулиганства с применением холодного оружия.