Угрожал и пытался напасть: перепуганные подростки обратились за помощью к гвардейцам в Астане

В Астане военнослужащие Национальной гвардии МВД РК спасли подростков от агрессивного мужчины, вооруженного острым предметом, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацгвардию.

Инцидент произошел вечером рядом с отелем на набережной Есиля. В это время начальник войскового наряда рядовой Абзал Ергали и патрульные рядовые Алихан Аман и Тахир Жайык патрулировали территорию.

Примерно в 21:00 к гвардейцам обратились подростки. По их словам, неизвестный мужчина в неадекватном состоянии угрожал им острым предметом, похожим на нож, и пытался напасть.

Гвардейцы немедленно доложили о происшествии дежурному по войсковым нарядам старшему сержанту Бекжану Даулетбай. Военнослужащие оперативно прибыли на место происшествия и задержали нападавшего.

"Мы увидели, что подростки сильно напуганы и им нужна помощь. Медлить было нельзя. Мужчина вел себя агрессивно, размахивал острым предметом и выкрикивал угрозы. Мы действовали по инструкции: отвлекли его внимание, обезоружили и скрутили", – рассказал рядовой Абзал Ергали.

Горожанина задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас ведется дальнейшее разбирательство.

Напомним, ранее в Алматы задержали мужчину, который устроил скандал в одном из местных кафе и требовал накормить его бесплатно. А когда ему отказали, начал кричать и угрожать, что "разобьет голову" и "воткнет нож".

До этого сообщалось, что в Астане наказали мужчину, который преследовал горожанина с ножом в руке.

А житель Павлодара получил ножевое ранение в ходе конфликта со знакомым. Спор возник из-за права спеть песню в караоке.