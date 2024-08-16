Мужчина с ножом в неадекватном состоянии пугал прохожих в Алматы
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В Сети появилось видео очевидца, на котором босой мужчина, качаясь, среди дня идет по двору с ножом. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале ZHEST_KZ появилось видео, на котором видно шатающегося босого мужчину с ножом в руке, а далее - нескольких полицейских, задерживающих его.
"По словам очевидцев, мужчина, вероятно, находившийся под воздействием наркотиков, начал агрессивно кидаться на прохожих", - пишут авторы канала.
По их информации, задержание мужчины с видео не далось полицейским легко.
"Жители немедленно вызвали полицию, но ситуация осложнилась, когда его жена вмешалась, утверждая, что мужчина всего лишь шутит и никому не навредит. Брат нападавшего и его супруга также пытались защитить его, прося полицию не применять силу.
В конечном итоге были задержаны как сам нападавший, так и его жена и родственники", - сообщается в публикации.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию города.
"По данному факту Управлением полиции Ауэзовского района проводится расследование. Правонарушитель задержан и в ближайшее время предстанет перед судом. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.
Напомним, ранее в Сети появилась информация, что 15-летнему подростку в Астане нанесли три ножевых ранения. В департаменте полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
В июле такой же случай произошел в Алматы. 15-летнего подростка госпитализировали с ножевым ранением. Подозреваемым оказался 47-летний сосед. Инцидент произошел после конфликта во дворе дома. В полиции возбудили уголовное дело.
В июне в Шахтинске вооруженного мужчину сняли на видео в одном из дворов города. Автор публикации утверждает, что "герой" ролика ходил с ножом на детской площадке и пытался проткнуть колеса припаркованных автомобилей. Его задержала полиция.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149948-muzhchina-s-nozhom-v-neadekvatnom-sostoyanii-pugal-prohozhih-v-almaty/