Задушила собственных детей: суд начался без обвиняемой в Актюбинской области (видео)

В Актобе начался судебный процесс по страшному преступлению. Женщину обвиняют в убийстве собственных детей - 3-летнего сына и 11-месячной дочери, передает сайт телеканала КТК.

В сюжете телеканала сообщается, что в убийстве собственных детей подозревается 29-летняя Гульжайнар. Однако в суде скамья подсудимых была пустой, поскольку женщина находится в психиатрической клинике Талгара. Отмечается, что, если бы родные вовремя сумели разглядеть опасные симптомы подозреваемой, трагедии бы не произошло. Тем более, по словам мужа, признаки психического расстройства Гульжайнар были очевидны.

"В марте она говорила, что хочет задушить младшую дочь. Я вызвал полицию, провели экспертизу – поставили диагноз "психоз второй степени". А 13 марта она уже пыталась убить ребенка. Звонила на 102 и просила ружье. Тогда снова приезжали полиция, опека и медики. После этого я сам позвонил ее отцу, и он забрал дочь из села Сагыз, где мы жили, в Кандыагаш", - рассказал муж подозреваемой Женисбек Абилхан.

Семья была в браке 4 года. Супруги жили в селе Сагыз Атырауской области. Серьезные признаки психического расстройства у Гульжайнар, по словам мужа, появились после рождения второго ребенка. Но почему-то, вместо того чтобы госпитализировать женщину, ее передали отцу. Он увез Гульжайнар в Кандыагаш и уверял, что займется лечением.

Спустя 10 дней после отъезда Гульжайнар ее мужу по телефону сообщили страшную новость. Женщина, страдавшая бредовыми мыслями, все-таки совершила то, от чего ее не раз уберегали. Убила своего 3-летнего сына и 11 месячную дочь. При этом, со слов супруга, дома находились ее родной брат с семьей. Но о произошедшем они узнали слишком поздно.

Только после трагедии Гульжайнар отправили в психиатрическую клинику. У нее диагностирована параноидная шизофрения с суицидальной наклонностью.

"Без всякой материнской жалости она преднамеренно задушила собственных детей подушкой в спальне. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала механическая асфиксия – перекрытие дыхательных путей и рта-носа мягким предметом, что привело к летальному исходу", - сообщил гособвинитель Эльдар Абиев.

Известно, что обвиняемая окончила университет и проработала около четырех месяцев учителем информатики в селе Сагыз Атырауской области. Теперь суд должен решить, подлежит ли она наказанию (а ей грозит пожизненное), либо женщине необходимо принудительное лечение в психиатрической больнице.

Источник: КТК

Напомним, трагедия произошла в марте этого года. В Актюбинской области обнаружили тела двух малолетних детей. По подозрению в их гибели задержали их мать, жительницу Атырауской области.

Также в октябре прошлого года в поселке Боралдай в Алматинской области женщину заподозрили в убийстве двухлетней дочери. Соседи рассказали подробности произошедшего.

А в апреле 2024 года появилась информация о том, что жительницу Карагандинской области подозревают в убийстве собственных детей. Малышей с признаками насильственной смерти обнаружили в доме, где они проживали. Детям было 2 и 4 года.