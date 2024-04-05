Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Двух детей нашли убитыми в Карагандинской области

Опубликовано:

Девочка лежит на кровати
Девочка на кровати. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительницу Карагандинской области подозревают в убийстве собственных детей. Женщина задержана стражами порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Преступление потрясло жителей небольшого поселка в Бухар-Жырауском районе. Малышей с признаками насильственной смерти обнаружили в доме, где они проживали.

Детям было 2 и 4 года. По словам односельчан, предположительно, они были задушены. В совершении преступления подозревается мать малышей.

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали происшествие. По данным ведомства, по факту начато досудебное расследование. Оно находится на контроле у начальника департамента.

"4 апреля в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела детей в возрасте 2 и 4 года. Начато досудебное расследование. По подозрению в совершении преступления задержана их мать. Она водворена в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Также в ведомстве добавили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Между тем следователям предстоит выяснить мотив женщины и была ли она на учете у психиатра или нарколога.

Наказание за убийство в Казахстане

Согласно ст.99 УК РК:

1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

2. Убийство: 

1) двух или более лиц; 

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга; 

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; 

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

5) совершенное с особой жестокостью; 

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей; 

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; 

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством; 

9) из хулиганских побуждений; 

10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера; 

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести; 

12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего; 

13) совершенное неоднократно; 

14) заведомо несовершеннолетнего лица; 

15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. 

3. Убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2079542-dvuh-detey-nashli-ubitymi-v-karagandinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.