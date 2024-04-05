Двух детей нашли убитыми в Карагандинской области
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Жительницу Карагандинской области подозревают в убийстве собственных детей. Женщина задержана стражами порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
Преступление потрясло жителей небольшого поселка в Бухар-Жырауском районе. Малышей с признаками насильственной смерти обнаружили в доме, где они проживали.
Детям было 2 и 4 года. По словам односельчан, предположительно, они были задушены. В совершении преступления подозревается мать малышей.
В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали происшествие. По данным ведомства, по факту начато досудебное расследование. Оно находится на контроле у начальника департамента.
"4 апреля в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела детей в возрасте 2 и 4 года. Начато досудебное расследование. По подозрению в совершении преступления задержана их мать. Она водворена в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы", - сообщили в пресс-службе ДП региона.
Также в ведомстве добавили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Между тем следователям предстоит выяснить мотив женщины и была ли она на учете у психиатра или нарколога.
Наказание за убийство в Казахстане
Согласно ст.99 УК РК:
1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
2. Убийство:
1) двух или более лиц;
2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;
3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
5) совершенное с особой жестокостью;
6) совершенное способом, опасным для жизни других людей;
7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;
9) из хулиганских побуждений;
10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;
13) совершенное неоднократно;
14) заведомо несовершеннолетнего лица;
15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –
наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.
3. Убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2079542-dvuh-detey-nashli-ubitymi-v-karagandinskoy-oblasti/