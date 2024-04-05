Двух детей нашли убитыми в Карагандинской области

Жительницу Карагандинской области подозревают в убийстве собственных детей. Женщина задержана стражами порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Преступление потрясло жителей небольшого поселка в Бухар-Жырауском районе. Малышей с признаками насильственной смерти обнаружили в доме, где они проживали.

Детям было 2 и 4 года. По словам односельчан, предположительно, они были задушены. В совершении преступления подозревается мать малышей.

В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали происшествие. По данным ведомства, по факту начато досудебное расследование. Оно находится на контроле у начальника департамента.

"4 апреля в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела детей в возрасте 2 и 4 года. Начато досудебное расследование. По подозрению в совершении преступления задержана их мать. Она водворена в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Также в ведомстве добавили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Между тем следователям предстоит выяснить мотив женщины и была ли она на учете у психиатра или нарколога.

Наказание за убийство в Казахстане

Согласно ст.99 УК РК:

1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

2. Убийство:

1) двух или более лиц;

2) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;

3) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

4) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

5) совершенное с особой жестокостью;

6) совершенное способом, опасным для жизни других людей;

7) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

8) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;

9) из хулиганских побуждений;

10) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

11) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;

12) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;

13) совершенное неоднократно;

14) заведомо несовершеннолетнего лица;

15) совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, –

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

3. Убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.