Жуткая трагедия в Актюбинской области: найдены тела двух детей, их мать задержана

В Актюбинской области обнаружены тела двух малолетних детей. По подозрению в их гибели задержана их мать, жительница Атырауской области, передает NUR.KZ.

"23 марта в городе Кандыагаш обнаружены тела двух малолетних детей. По подозрению в их гибели задержана мать, жительница Атырауской области", - сообщается на странице ДП Актюбинской области в Instagram.

Как сообщили в правоохранительных органах, по предварительным данным, женщина находилась в состоянии послеродовой депрессии. В отношении нее возбуждено уголовное дело, она водворена в изолятор временного содержания.

Расследование находится на контроле руководства полиции.

Напомним, в октябре прошлого года в поселке Боралдай в Алматинской области женщину заподозрили в убийстве двухлетней дочери.

Летом прошлого года резонансный судебный процесс завершился в Туркестанском областном суде - обвиняемой в убийстве двух родных детей вынесли приговор. Женщина получила 15 лет лишения свободы.