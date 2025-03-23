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Жуткая трагедия в Актюбинской области: найдены тела двух детей, их мать задержана

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Полицейская машина
Полицейская машина. Иллюстративное фото: aire images / Getty Images

В Актюбинской области обнаружены тела двух малолетних детей. По подозрению в их гибели задержана их мать, жительница Атырауской области, передает NUR.KZ.

"23 марта в городе Кандыагаш обнаружены тела двух малолетних детей. По подозрению в их гибели задержана мать, жительница Атырауской области", - сообщается на странице ДП Актюбинской области в Instagram.

Как сообщили в правоохранительных органах, по предварительным данным, женщина находилась в состоянии послеродовой депрессии. В отношении нее возбуждено уголовное дело, она водворена в изолятор временного содержания.

Расследование находится на контроле руководства полиции.

Напомним, в октябре прошлого года в поселке Боралдай в Алматинской области женщину заподозрили в убийстве двухлетней дочери.

Летом прошлого года резонансный судебный процесс завершился в Туркестанском областном суде - обвиняемой в убийстве двух родных детей вынесли приговор. Женщина получила 15 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230257-zhutkaya-tragediya-v-aktyubinskoy-oblasti-naydeny-tela-dvuh-detey-zaderzhana-mat/