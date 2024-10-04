Мать заподозрили в убийстве 2-летней дочери в Боралдае: стали известны подробности

В поселке Боралдай в Алматинской области женщину заподозрили в убийстве двухлетней дочери. Соседи рассказали подробности произошедшего, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, трагедия случилась во времянке. Предположительно, ночью мать расправилась с дочерью. Соседи говорят, женщина планировала заселиться в комнату, но успела перевезти только мебель и кое-какие вещи.

Диас Канатов снимает времянку вместе с родными. Молодой человек рассказывает, трагедия случилась ночью. Соседка прибежала к ним за помощью. Женщина жаловалась, что у двухлетней дочери внезапно начались судороги. А через некоторое время она заявила, ребенок мертв, и даже собиралась похоронить собственную дочь возле дерева.

"Моя мама говорила, что эта женщина прибежала к нам. Говорила, что у ребенка начались судороги. Оказывается, девочка скончалась под утро. Соседка предложила моей маме похоронить дочку возле дерева. Мои родные подумали, что она неадекватная, и испугались, - поделился Диас.

О подозреваемой известно немного. По информации журналистов, 39-летняя женщина воспитывала двоих детей. Муж является гражданином другой страны. Предположительно, он не жил с семьей.

Местные говорят: соседка переехала совсем недавно, но уже успела устроить конфликт.

"К нам приехали полицейские. Мы от них услышали, что на теле ребенка есть синяки. Изначально нас насторожило поведение женщины. Она могла сама начать спор с моей мамой", - рассказывает Диас Канатов.

Жители говорят, что мать ребенка с самого начала вела себя странно и казалась нервной.

"Полицейские сами сказали, что она избила ребенка. Говорили, что на теле у девочки есть синяки. Один раз я видела, как соседка вышла на прогулку с детьми. Младшая была в коляске. Мне эта женщина показалась нервной", - рассказывает другая соседка Рабига Интезарова.

Подозреваемую уже задержали. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Если вина матери будет доказана, она может отправиться в тюрьму на 12 лет.

Источник: КТК