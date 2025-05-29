В хищении 25 млн тенге подозревают руководство одного из колледжей в Жамбылской области

В Жамбылской области руководство колледжа при исправительном учреждении подозревают в фиктивном обучении осужденных на протяжении трех лет, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

На сайте прокуратуры Жамбылской области сообщили, что в госучреждении выявили факт хищения на сумму 25,5 млн тенге, предназначенных для подготовки специалистов технического и профессионального образования.

"Установлено, что на протяжении трех лет руководство "Колледжа №15 при исправительном учреждении" Управления образования Жамбылской области незаконно получало финансирование за обучение осужденных, фактически не посещавших учебу", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что 5 февраля 2025 года прокуратурой области начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

"Расследование поручено Департаменту экономических расследований по Жамбылской области.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - пояснили в ведомстве.

Напомним, санкция п.2 ч.4 ст.189 УК РК Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Напомним, в апреле еще один факт хищения крупной суммы бюджетных средств выявили в Жамбылской области. Речь идет о сумме в 45,2 млн тенге.

Также в одном из отделов образования в Акмолинской области прокуратура совместно с КНБ выявила хищения бюджетных средств на сумму 22 млн тенге путем фиктивного премирования работников.

А в Северо-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя коммерческой организации. Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 840 млн тенге, выделенных из средств Нацфонда на приобретение оборудования по выращиванию листовых овощей для строительства тепличного комплекса.

В феврале сообщалось, что в Кызылорде осуждена женщина за незаконное присвоение бюджетных средств. Она занимала должность главного специалиста отдела назначения пенсий и социальных платежей. Ущерб составил 24,7 млн тенге. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отсрочкой до 5 лет.