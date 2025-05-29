Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В хищении 25 млн тенге подозревают руководство одного из колледжей в Жамбылской области

Опубликовано:

Деньги в руках у женщины
Деньги. Иллюстративное фото: bob_sato_1973 / Getty Images

В Жамбылской области руководство колледжа при исправительном учреждении подозревают в фиктивном обучении осужденных на протяжении трех лет, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

На сайте прокуратуры Жамбылской области сообщили, что в госучреждении выявили факт хищения на сумму 25,5 млн тенге, предназначенных для подготовки специалистов технического и профессионального образования.

"Установлено, что на протяжении трех лет руководство "Колледжа №15 при исправительном учреждении" Управления образования Жамбылской области незаконно получало финансирование за обучение осужденных, фактически не посещавших учебу", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что 5 февраля 2025 года прокуратурой области начато досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

"Расследование поручено Департаменту экономических расследований по Жамбылской области.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - пояснили в ведомстве.

Напомним, санкция п.2 ч.4 ст.189 УК РК Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Напомним, в апреле еще один факт хищения крупной суммы бюджетных средств выявили в Жамбылской области. Речь идет о сумме в 45,2 млн тенге.

Также в одном из отделов образования в Акмолинской области прокуратура совместно с КНБ выявила хищения бюджетных средств на сумму 22 млн тенге путем фиктивного премирования работников.

А в Северо-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя коммерческой организации. Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 840 млн тенге, выделенных из средств Нацфонда на приобретение оборудования по выращиванию листовых овощей для строительства тепличного комплекса.

В феврале сообщалось, что в Кызылорде осуждена женщина за незаконное присвоение бюджетных средств. Она занимала должность главного специалиста отдела назначения пенсий и социальных платежей. Ущерб составил 24,7 млн тенге. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отсрочкой до 5 лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2250201-v-hishchenii-25-mln-tenge-podozrevayut-rukovodstvo-odnogo-iz-kolledzhey-v-zhambylskoy-oblasti/