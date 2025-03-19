Прокуратура и КНБ выявили многомиллионные хищения в отделе образования

В одном из отделов образования в Акмолинской области прокуратура совместно с КНБ выявила хищения бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Жаксынского района совместно с сотрудниками органов национальной безопасности в отделе образования выявлено хищение бюджетных средств на сумму 22 млн тенге путем фиктивного премирования работников.

Прокуратурой района по данному факту начато досудебное расследование, которое поручено Антикоррупционной службе.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя коммерческой организации. Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 840 млн тенге, выделенных из средств Нацфонда на приобретение оборудования по выращиванию листовых овощей для строительства тепличного комплекса. Обвиняемый предан суду.

А в Кызылорде осуждена женщина за незаконное присвоение бюджетных средств. Она занимала должность главного специалиста отдела назначения пенсий и социальных платежей. Ущерб составил 24,7 млн тенге. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отсрочкой до 5 лет.