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Прокуратура и КНБ выявили многомиллионные хищения в отделе образования

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Тенге и калькулятор
Деньги. Иллюстративное фото: amixstudio / Getty Images

В одном из отделов образования в Акмолинской области прокуратура совместно с КНБ выявила хищения бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Жаксынского района совместно с сотрудниками органов национальной безопасности в отделе образования выявлено хищение бюджетных средств на сумму 22 млн тенге путем фиктивного премирования работников.

Прокуратурой района по данному факту начато досудебное расследование, которое поручено Антикоррупционной службе.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя коммерческой организации. Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 840 млн тенге, выделенных из средств Нацфонда на приобретение оборудования по выращиванию листовых овощей для строительства тепличного комплекса. Обвиняемый предан суду.

А в Кызылорде осуждена женщина за незаконное присвоение бюджетных средств. Она занимала должность главного специалиста отдела назначения пенсий и социальных платежей. Ущерб составил 24,7 млн тенге. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отсрочкой до 5 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229251-prokuratura-i-knb-vyyavili-mnogomillionnye-hishcheniya-v-otdele-obrazovaniya/