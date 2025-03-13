Главу компании подозревают в хищении 840 млн тенге из Нацфонда

В Северо-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя коммерческой организации, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя коммерческой организации.

Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 840 млн тенге, выделенных из средств Национального фонда на приобретение оборудования по выращиванию листовых овощей для строительства тепличного комплекса.

Обвиняемый предан суду.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса иную информацию в интересах следствия в Антикоре не разглашают.

Ранее стало известно, что в Астане возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц Центра судебных экспертиз и руководителя ТОО. Их подозревают в хищении 2 млрд тенге. Судом они были помещены под арест.

Также сообщалось, что в Актюбинской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела строительства Мугалжарского района и депутатов районного маслихата. Их подозревают в хищении бюджетных средств в сумме 672 млн тенге путем закупа 70-квартирного общежития под видом жилого многоквартирного дома, предназначенного для социально уязвимых слоев населения.