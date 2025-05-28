Полицейский заставил акмолинку оплатить выдуманный им штраф и лишился работы

Полицейский из Акмолинской области заставил оплатить местную жительницу штраф, который на нее не накладывали, а после был уволен, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов региона.

В Ерейментауском районе рассмотрели дело в отношении участкового инспектора полиции А. Его обвиняли в мошенничестве. По данным суда, он убедил местную жительницу З. в том, что на нее подала заявление об оскорблении гражданка П.

"Он потребовал оплатить штраф на его карточный счет. Фактически П. не обращалась в полицию. З. перевела на указанный номер счета по мобильному приложению 10 тыс. тенге, в качестве оплаты штрафа за оскорбление П., которыми А. распорядился по своему усмотрению", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прокурор ходатайствовал о назначении А. штрафа. При этом, суд счел смягчающими обстоятельствами "добровольное возмещение ущерба и раскаяние в содеянном", а также наличие у экс-полицейского малолетних детей.

"Приговором суда А. назначен штраф в 10-кратном размере похищенного имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с лишением специального звания "капитан полиции", - рассказали в суде.

Кроме того, в профилактических целях на судебное заседание были приглашены сотрудники районного отдела полиции.

В апреле этого года в Атырау оперуполномоченного управления криминальной полиции по делу о мошенничестве на 1,5 млн тенге приговорили к штрафу в 15 млн.

До этого в том же городе вынесли приговор лейтенанту полиции по делу о мошенничестве на сумму в 300 тыс. тенге, которые он получил за прекращение уголовного дела. Полицейского приговорили к штрафу в 20-кратном размере похищенного имущества, то есть на сумму 6 млн тенге.

Несколько недель назад мы писали, что дача 5 тыс. тенге сотруднику патрульной полиции обернулась для жителя Тараза штрафом в 550 тысяч тенге.