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"Воспользовался безграмотностью": капитана полиции лишили звания в Атырау

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Атырау оперуполномоченного управления криминальной полиции по делу о мошенничестве на 1,5 млн тенге приговорили к штрафу в 15 миллионов, передает NUR.KZ со ссылкой на Атырауский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении оперуполномоченного управления криминальной полиции ДП Атырауской области по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.2 п.3 ст.190 УК) рассмотрели в суде №2 Атырау.

"Будучи должностным лицом и сотрудником правоохранительных органов, преследуя корыстную и незаконную цель материального обогащения, он, зная, что гражданин привлекается к ответственности по уголовному делу, воспользовавшись его юридической безграмотностью и подавленным психологическим состоянием потерпевших, мошенническим путем завладел их денежными средствами в размере 1,5 млн тенге, убедив их, что эти средства предназначены для оплаты штрафа", - установил суд.

В ходе главного судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину, не оспаривал собранные доказательства, а также не требовал их исследования на судебном заседании. В связи с этим судебное разбирательство провели в сокращенном порядке.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях.

Потерпевшие просили назначить сотруднику полиции наказание, не связанное с лишением свободы.

Подсудимый полностью признал свою вину и просил смягчить наказание.

Наличие на иждивении у подсудимого несовершеннолетнего ребенка, признание вины, искреннее раскаяние, полное возмещение причиненного ущерба были признаны смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами. Отягчающих обстоятельств не установили.

Приговором суда оперуполномоченный был признан виновным по предъявленному обвинению. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 10-кратной суммы взятки - 15 млн тенге.

Также мужчину пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе и в госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора. Подсудимого лишили и специального звания "капитан полиции".

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 п.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (более 15,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее в Атырау вынесли приговор лейтенанту полиции по делу о мошенничестве на сумму в 300 тыс. тенге, которые он получил за прекращение уголовного дела. Полицейского приговорили к штрафу в 20-кратном размере похищенного имущества, то есть на сумму 6 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234973-vospolzovalsya-bezgramotnostyu-kapitana-policii-lishili-zvaniya-v-atyrau/