Полицейского осудили из-за 300 тыс. тенге за прекращение уголовного дела в Атырау

В Атырау вынесли приговор лейтенанту полиции по делу о мошенничестве на сумму в 300 тыс. тенге, которые он получил за прекращение уголовного дела, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения (п.2 ч.3 ст.190 УК) рассмотрели в суде №2 Атырау.

"Подсудимый, являясь должностным лицом отдела полиции Атырау, получил от брата подозреваемого 300 тысяч тенге за прекращение уголовного дела, находящегося в производстве другого должностного лица", - установил суд.

Вина полицейского была доказана записями разговоров, показаниями потерпевшего и свидетелей, результатами негласных следственных действий, заключениями судебно-фонографической и психолого-филологической экспертиз.

Прокурор просил лишить подсудимого свободы на 6 лет и права занимать должности на госслужбе пожизненно, а также звания "лейтенант полиции".

Подсудимый и его адвокаты, не согласившись с обвинением, просили об оправдании.

Смягчающим обстоятельством суд признал наличие несовершеннолетних детей, отягчающим - нарушение присяги.

Подсудимого приговорили к штрафу в 20-кратном размере похищенного имущества, то есть на сумму 6 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, в госорганизациях и квазигоссекторе. Его также лишили звания "лейтенант полиции".

Гражданский иск потерпевшего о взыскании стоимости похищенного имущества удовлетворили полностью. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, наказывается штрафом от 10-кратного до 20-кратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.