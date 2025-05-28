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Эзотерика

В Москве задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого Казахстаном 13 лет

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Задержание подозреваемого в мошенничестве в Москве
Задержание. Фото: Polisia.kz

В Москве задержали гражданина Узбекистана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере на территории Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На официальном медиапортале ведомства сообщили, что сотрудники криминальной полиции Казахстана совместно с российскими коллегами задержали в центре Москвы гражданина Республики Узбекистан. Мужчина с 2012 года находился в международном розыске.

"13 лет назад злоумышленник, используя поддельные документы, обманным путем снял крупную сумму денег со счетов одного из казахстанских банков. После совершения преступления он покинул территорию Казахстана, из-за чего был объявлен в межгосударственный розыск", - сообщили в полиции.

По запросу Министерства внутренних дел РК российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого. В настоящее время с ним работают сотрудники казахстанских правоохранительных органов.

Напомним, в апреле гражданин Российской Федерации был задержан алматинскими полицейскими - мужчина находился в международном розыске.

А в конце прошлого года разыскиваемого правоохранителями соседнего государства мужчину задержали в Алматы. Он подозревается в подделке документов и хищении денег.

Также из России в Казахстан по запросу Генпрокуратуры экстрадирован гражданин РК, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249787-v-moskve-zaderzhali-grazhdanina-uzbekistana-razyskivaemogo-kazahstanom-13-let/