В Москве задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого Казахстаном 13 лет
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В Москве задержали гражданина Узбекистана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере на территории Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
На официальном медиапортале ведомства сообщили, что сотрудники криминальной полиции Казахстана совместно с российскими коллегами задержали в центре Москвы гражданина Республики Узбекистан. Мужчина с 2012 года находился в международном розыске.
"13 лет назад злоумышленник, используя поддельные документы, обманным путем снял крупную сумму денег со счетов одного из казахстанских банков. После совершения преступления он покинул территорию Казахстана, из-за чего был объявлен в межгосударственный розыск", - сообщили в полиции.
По запросу Министерства внутренних дел РК российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого. В настоящее время с ним работают сотрудники казахстанских правоохранительных органов.
Напомним, в апреле гражданин Российской Федерации был задержан алматинскими полицейскими - мужчина находился в международном розыске.
А в конце прошлого года разыскиваемого правоохранителями соседнего государства мужчину задержали в Алматы. Он подозревается в подделке документов и хищении денег.
Также из России в Казахстан по запросу Генпрокуратуры экстрадирован гражданин РК, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249787-v-moskve-zaderzhali-grazhdanina-uzbekistana-razyskivaemogo-kazahstanom-13-let/